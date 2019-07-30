羅嘉仁飆過160km 沒被承認

強克（資料照）

強克（資料照）

新莊驚奇 自認遇到快樂槍

記者羅志朋／專題報導

2013年義大洋投強克在桃園飆160公里火球，寫下中職史上最快球速紀錄。2014年羅嘉仁在新莊也曾狂飆160公里，不過當時聯盟紀錄組認定，該場他球速介於149至155公里，偶然出現一顆160，有5公里誤差，故不列入正式紀錄，就連羅嘉仁自己都說，「應該是快樂槍吧！」

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羅嘉仁飆速腳步未停歇，2015年他在桃園飆157公里速球，締造本土投手最速紀錄，一度與2013年兄弟洋投米吉亞並列史上第二快，直到一個月前才被李茲158公里「超車」。

不過，2013年米吉亞在新莊飆速157公里，當時對手教頭洪一中曾說，「在場邊看似乎沒那麼快，應該是測速槍有問題。」質疑球速真實性。

若有一球過火 將斟酌刪去

2006年「嘟嘟」潘威倫在台南曾飆速155公里，一度有機會成為「中職本土最速男」，該場賽後嘟嘟得知測到155公里大驚：「真的嗎？不可能吧！測速槍有時會失準，應該沒那麼快。」

當時聯盟紀錄組認為，這場嘟嘟所投101球，只有3球破150公里，測得155公里純屬偶然，由於差距過大，故採計第二快的151公里。

米吉亞（資料照）

中職史上球速前三快投手

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