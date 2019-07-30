睽違8年 台東少棒再爭世界冠軍

台東縣長饒慶鈴逐一致贈幸運手環給小將們，並擊掌祝福。（記者王秀亭攝）

〔記者王秀亭／台東報導〕以台東縣卑南國小為主的少棒隊，今天將代表台灣遠赴美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，縣長饒慶鈴昨天授旗，並逐一致贈幸運手環、擊掌加油打氣，預祝台東代表隊能再度拿下睽違八年的世界冠軍。

台東縣小馬少棒隊今天將遠征美國，要在小馬聯盟世界少棒錦標賽中與各國好手一爭高下。（記者王秀亭攝）

今赴美挑戰小馬聯盟世界少棒賽

由卑南、豐田、桃園、三民、新生等國小組成的中華少棒代表隊，這個月五日抱回小馬聯盟亞太區少棒錦標賽」冠軍後，集訓不到一個月，將再赴美挑戰世界冠軍，饒慶鈴、副縣長張志明及台東縣體會理事長陳銘風在小將門啟程前夕，於縣府廣場舉行授旗儀式。

5校組隊 蘭嶼、綠島首度有國手參賽

饒慶鈴表示，台東縣在二○一一年拿下小馬聯盟世界少棒錦標賽冠軍，睽違八年，再度赴美，這次代表隊是由卑南國小校長曾英哲帶隊，總教練陳玉船、教練連智淵及鄭志華，帶領卑南國小七位、豐田國小四位、桃源、三民、新生國小各一名，共十四位選手參賽，選手陣容包括阿美、排灣、布農、卑南等族群，蘭嶼達悟族及綠島都是首度有少棒國手參加。

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縣長授旗 贈14名小將幸運手環祝福

曾英哲說，此次參賽主要是讓選手們在經驗與技術上的累積，到美國比賽，最需要克服的是時差問題，加上賽事多為夜間比賽，從日本取得亞太區代表權回台後，集訓時便積極讓少棒小將們適應夜間場地與夜間比賽的風格，由於當地氣候乾燥、溫差大，也不斷提醒選手們要注意自己的身體健康，盼保持在最佳狀態。

饒慶鈴也提醒小將們，對名次不要有太大壓力，要快樂打球，每個人把身體顧好，才能表現出最佳的團隊精神，而致贈的幸運手環是代表家鄉的祝福。

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