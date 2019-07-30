恰恰免擔心「真的滿了」 引退賽門票秒殺

「恰迷」挺恰恰，真心不騙，9月29日引退賽和前一天的票房都爆2萬人滿場。（資料照）

洲際球場 連2天2萬人滿場

彭政閔引退賽門票，拍賣網站喊到12323元。（讀者提供）

「恰恰」彭政閔9月29日引退賽門票，昨天開放一般球迷預購，開賣僅10分鐘就全部搶光光。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕「恰恰」彭政閔9月29日引退賽門票昨天開放一般球迷預購，自中午12點30分起開賣後，僅10分鐘就全部賣完，前一天9月28日（週六）的門票也在1小時內售罄，這2天洲際棒球場確定都是2萬人滿場，中信兄弟球團光這2場就進帳約3600萬元。

中信球團自24日起連續3天，分別開放季票、猛象與艾樂粉、親子象共3類會員優先購票，9月29日內野熱區在24日就幾乎被搶光，只剩內野上層與外野共3000多張於昨天開放一般球迷預購，開賣才10分鐘就售罄。

前一天9/28門票也售罄

球迷馬上把目標轉向前一天9月28日，內野不到下午1點就被搶完，不到1小時剩餘門票也全賣光，確定創下中職例行賽首次於洲際棒球場2萬人滿場紀錄，且是連續2場。彭政閔原本擔心會滿嗎？球迷用行動做出答覆。

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2天光門票收入 逾3600萬

洲際棒球場自2006年啟用迄今，中職例行賽最高票房是2016年6月10日，中信兄弟對義大犀牛的上半季封王戰，有1萬9483人進場。按中信球團內野熱區約3700張、外野4000張的座位劃分，加值後票價內野熱區1023元、內野一般區973元、外野723元，仍被球迷搶購一空，這2場光門票收入就超過3600萬元。

一般區門票973元

黃牛喊到12323元

中信球團表示，彭政閔引退賽門票以紀念票形式印製，將於9月2日起陸續寄出，9月28、29日對戰悍將隊，現場不會售票也無票可售，請球迷勿買來路不明票券或賣黃牛票以免觸法。在某拍賣網站上，9日29日票面973元的內野一般區門票，最高開價1萬2323元。

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