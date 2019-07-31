沒被放棄！ 美媒：3隊該簽林書豪

林書豪（中）在上週淚訴「好像被NBA放棄」，引發美媒關注他的動向。（資料照，今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪在上週返台的分享會上，談到自己在自由市場面臨的困境，淚訴「人生好難」、「好像被NBA放棄」，引起籃球界正反兩面評價，但暴龍隨隊記者史密斯認為這樣的想法根本「胡扯」，他早已得到很多機會，證明自己的價值，且距離開季還有一段時間，一切都很難說。

林書豪在NBA打滾9個賽季，待過8支球隊，總計出賽480場比賽，有221場先發，曾拿過豐厚的合約，當然也有少得可憐的短約，但這段期間早已證明不少球隊都願意給機會，締造令人津津樂道的「林來瘋」，他證明自己有能力站上這競爭激烈的戰場。

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做為NBA場上極少數的亞裔球員，林書豪是許多人榜樣，絕對足以得到尊重，雖在暴龍站上頂峰奪得首冠的路上，自覺沒有太多貢獻，但隊友和高層都認可他的能力。

史密斯強調，NBA根本沒有放棄林書豪，自他進聯盟後為多支球隊效力，都扮演著各種舉足輕重的角色，他說：「我希望他下一季能續留NBA，現在時間還早，一切都還很難說。」

美媒《Clutch Points》專欄作家溫特撰文分析，快艇、七六人和金塊都該網羅林書豪，此外，《The Athletic》記者杜佛爾則認為林書豪下一步有可能轉戰中國，到海外打球也不是件壞事。

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