快艇最具冠軍相 後場有隱憂

快艇今夏網羅上季FMVP雷納德（左）和喬治（右），奪冠看好度躍居第一。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA自由市場開市明天將滿1個月，各隊補強告一段落，國際賭盤昨也開出最新賠率，洛城雙雄快艇和湖人，今夏皆順利網羅重量級巨星，擠下衛冕軍暴龍和上一季西部冠軍勇士，成為奪冠大熱門。

快艇將上一季FMVP雷納德和喬治納入麾下，被美媒分析是今夏補強最成功的球隊，根據英國博弈公司威廉希爾盤口顯示，冠軍賠率僅4，領先群雄。

請繼續往下閱讀...

擬找純控衛補強

但美媒也認為，快艇雖擁有強大的鋒線組合，但控球後衛僅剩貝佛利和2年級生薛米特，後場戰力薄弱，預計將再找尋純控衛補強，林書豪將是不錯的選項。

湖人透過交易找來6屆明星中鋒A.戴維斯，與詹姆斯組成頂尖雙人組，加上延攬D.格林、卡森斯和庫克等綠葉球員，奪冠賠率也僅5。火箭透過交易找來魏斯布魯克，與哈登組成「MVP連線」，奪冠賠率9，排名聯盟第4。

暴龍勇士 戰力狂瀉

上一季拿下隊史首冠的暴龍，不僅痛失雷納德，自由市場補強也不順利，戰力大幅下滑，奪冠賠率達26，排名全聯盟第10。上一季分部冠軍失利的公鹿，下一季保持原班人馬，奪冠賠率6，高居東部第1。

過去3個球季季前奪冠賠率皆高居第1的勇士，在杜蘭特離隊、K.湯普森左膝十字韌帶撕裂後，賠率暴漲至13，落居第6。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法