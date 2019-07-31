比6成球員猛！ 訓練師推銷「甜瓜」

「甜瓜」安東尼（右）想效法好友魏德（左），在最後一個球季巡迴告別。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕林書豪昔日尼克隊友「甜瓜」安東尼，也想再打1季NBA巡迴告別作，迄今卻仍未獲球隊表態網羅，他的專屬訓練師布里克利為他抱屈，認為以他目前的實力，絕對勝過聯盟60%以上球員。

掀起「林來瘋」的2011~12年球季，豪小子與安東尼同為尼克效力，甚至傳出大牌的安東尼眼紅排擠，迫使林書豪下一個球季轉往火箭等流言。如今曾入選10屆明星隊的安東尼乏人問津，上一季他僅為火箭打10場，今年2月被交易至公牛後又被釋出，就此無緣重返賽場。

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前隊友畢拉普斯甚至爆料，安東尼太在意每場是否能拿30分，難以調整心態屈就替補，才會找不到新東家。

安東尼也想巡迴告別

但35歲的安東尼堅持不放棄，積極訓練保持狀態，布里克利直言，外界對安東尼普遍有成見，認定他執著於先發或個人秀，才會陷入待業窘境，「其實他可以輕易贏過6~7成的現役球員，且只想有個告別賽季，就像好兄弟魏德一樣，可以跟其他人交換球衣。」

拓荒者一哥里拉德也義氣聲援，在個人推特響應「1人1票給安東尼告別賽季」活動，並說「甜瓜」理應加入某支球隊。

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