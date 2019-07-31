超車「姊姊」尼克斯率先10勝

廖健富第4局敲出超前安，成為桃猿獲勝關鍵，也獲選為單場MVP。（記者林正堃攝）

廖健富超前安 奪MVP賽後還特訓

桃猿洋投尼克斯，成為本季第1個10勝投手。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕尼克斯昨先發6局失2分，廖健富打出超前的2分打點安打，助桃猿以3：2力克統一獅，驚險贏得最近6場比賽的第5勝，下半季戰績8勝7敗追平中信兄弟並列第2，只落後富邦悍將1場勝差。

尼克斯被擊出6支安打，投出5次三振、1次四壞球，只在第2局遭遇麻煩，被郭阜林、林祖傑和林祐樂連續安打失2分，中職生涯首度勝投達到2位數，超越原本並列第1的隊友「姊姊」王溢正，也成為本季第1個10勝投手。

猿隊2局下靠著郭嚴文和藍寅倫安打扳回一城，第4局朱育賢和郭嚴文連續安打，2出局攻佔二、三壘，廖健富適時安打攻下2分，以3：2超前。

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廖健富第2局就有得點圈打擊機會，但打成投手前滾地球出局。他表示，4局再對上獅隊先發投手羅里奇，鎖定他的直球攻擊，很高興沒有再讓機會溜走。

廖健富獲選單場MVP，他說，前一陣子表現不穩定，打擊時重心太快跑掉，因此頒獎結束後馬上進行特打，希望記住好的感覺。

林立連17場安打中斷

獅隊8局上2出局後林祖傑擊出右外野飛球造成藍寅倫接球失誤，一壘上的蘇智傑直闖本壘，主審楊崇暉原本判得分而形成3：3平手，但桃猿挑戰判決成功，長傳回本壘的藍寅倫將功贖罪。

賽前以打擊率0.421領先全聯盟的桃猿林立，4打數無安打，被三振2次，連續17場安打和連續30場上壘中斷。

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