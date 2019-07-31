陳禹勳等3個多月 再扮終結英雄

桃猿陳禹勳（右）暌違3個多月，終於拿下救援成功。（記者林正堃攝）

一軍回歸首日 就拿救援成功

〔記者吳清正／桃園報導〕桃猿陳禹勳和統一獅陳韻文，本週都重回終結者位置，陳禹勳回歸首日就拿下暌違3個多月的救援成功，陳韻文則還沒有上場機會。

陳禹勳對統一獅在第9局3：2領先時登板，雖然在2出局後投出四壞球，對楊家維又投到滿球數，最後仍以三振結束比賽，拿下4月18日以來第1場救援成功。

陳禹勳開季狀況不佳，6月1日後下二軍調整，7月12日回一軍先從中繼出發。他表示，賽前還不知道要回到終結者角色，第7局投手教練吳俊良才告訴他投最後1局，因為太久沒在有救援機會時登板，上場前非常緊張，很怕第1個打者就上壘，不過，投出第1球後就好多了，希望趕快重新適應終結者工作。

請繼續往下閱讀...

上場前很緊張 心態還在適應

陳禹勳說，雖然拿下救援成功，不過，2好球後投得太用力，身體跟不上導致壞球都非常明顯，無法引誘打者，投球心態還要再做調整。

陳韻文6月24日入伍服12天的補充役，7月5日退伍後在二軍出賽1場，上週三重返一軍，當時他曾表示，狀況只恢復7成，先從中繼出發。

上週四陳韻文對富邦悍將中繼1局無失分，投出1次四壞球，週日明星賽第2戰投台灣隊最後1局，連續解決3名打者，投出1次三振，最快球速也投到151公里。

獅隊投手教練鄭博壬表示，陳韻文狀況已接近百分之百，本週回到終結者位置，不過視比賽狀況也有可能投第8局。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法