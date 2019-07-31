U12世界盃》美爆冷遭淘汰 我明複賽戰南韓

黃天賜（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃晉級複賽名單出爐！連3屆奪冠的美國隊，意外在預賽提前出局，無緣挑戰4連霸；台灣隊昨以32：0擊敗斐濟，以4勝1敗、分組第2之姿晉級，將於明複賽首戰強碰南韓隊。

余硯誠（記者龔乃玠攝）

陳楷升（記者龔乃玠攝）

連輸委、墨 美無緣4連霸

墨西哥昨擊敗美國，全隊欣喜若狂。（棒協提供）

台灣隊曾於首屆2011年世界盃奪冠，後來3屆「三連亞」，都在決賽輸美國，預賽開打前，不少球員都將美國視為頭號敵人，一心想復仇，未料美國在分組輸掉對委內瑞拉、墨西哥的重要戰役，即便今早補賽贏南韓，仍會因對戰勝敗關係落至排名戰。

台灣隊總教練李國強認為，今年美國隊感覺有點被動，比較看不到野心，墨西哥則相反，「心態很重要。」

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台灣隊預賽僅4：7輸日本，李國強總結選手表現，認為只有首場對古巴擊球率沒那麼好，「後面幾場三振數遞減，代表狀況越來越好。」他也說，投手是很重要的環節，像陳楷升、林丞宥和張耀允用球數都不多，有充足體能面對複賽。

南韓投手球速 沒預期快

針對首戰對上南韓，李國強分析，原預估南韓有3、4位投手都能投到120公里，預賽看下來感覺球速沒那麼快，也沒有日本隊那麼整齊；另一隊強敵委內瑞拉，則要提防攻擊慾望強的打者群。

余硯誠、許子承是關鍵

李國強也點名複賽關鍵球員，包括預賽2轟的余硯誠，以及打擊率2成50、狀況有點低潮的許子承，「還是要對他有信心，因為他力量真的很大，只要咬到就可能形成長打。」今休兵日，台灣隊將找時間再調整打擊，全力衝刺複賽。

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