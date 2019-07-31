跆協副秘書長 遭理事長報警驅趕

跆協理事長吳兩平（右）昨派人報警驅趕副秘書長魏瑞賢，雙方爆發衝突。左為已於月初離職的前秘書長余國振。（資料照）

週一會議「無效」 家變風波延燒

〔記者廖聿偉／台北報導〕跆拳道協會「家變」風波繼續延燒！跆協昨天發聲明指出，前天由監事主席劉貴雄所召開的臨時理監事聯席會議無效，會中所有提案都不具法律效力，包括罷免理事長吳兩平、選出5人小組處理會務，都非理監事職權。

跆協上週五就已行文內政部，取消週一的第1次理監事聯席會議。體育署競技組長洪志昌表示，理、監事有權利召開臨時理事會，但必須在開會前一日發函，若理事長不參加，才能由代理主席主持會議，因此週一的會議的確無效。

跆協紛擾越演越烈，導致人心惶惶，昨競賽組長王永銘辭職，原秘書長余國振也於月初離職，兩名副秘書長魏瑞賢和楊凱也遭理事長吳兩平單方面革職，目前僅剩下副秘書長鍾登懋獨挑大樑。另外，攸關國際賽業務的訓練組，組長、副組長都無人擔綱，也讓許多教練憂心忡忡。

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副秘書長任用或解聘須經過理、監事會議通過才會生效，但週一的會議不具法律效力，等同於魏瑞賢和楊凱仍具副秘書長身分，但吳兩平昨卻令北市體總跆拳道委員許賢忠報警驅趕魏瑞賢，7名警察到協會趕人，雙方爆發衝突，約半小時後魏瑞賢才自行離去。

魏瑞賢︰去洽公 憑什麼驅趕

魏瑞賢無奈表示：「我今天只是去交資料，並沒有做違法的事情，就算不是副秘書長，我還有教練和總幹事身分，到公家單位洽公，憑什麼報警驅趕。」

國家隊8月將出征越南公開賽及無錫大獎賽，但跆協目前會務紊亂，多位教練認為，體育署應介入協調，讓會務回歸正常。

國家隊將出征 跆協卻亂成一片

洪志昌則回應，體育署近日積極了解協會運作狀況，目前各單位都還有職員能處理業務，也與國家隊教練劉祖蔭聯繫，選手訓練一切正常，越南公開賽也不受影響。

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