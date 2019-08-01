泰國羽球公開賽》王子維好彩頭 拍落里奧金牌諶龍

王子維直落二擊敗中國諶龍，晉級次輪。（資料照，取自世界羽聯官網）

王子維直落二擊敗中國諶龍，晉級次輪。（資料照，取自世界羽聯官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維揮別連2站首輪買單的低迷，昨在超級500系列泰國公開賽打出代表作，以21：13、21：18扳倒世界排名第4的里約奧運金牌中國名將諶龍，也是生涯第2度打退諶龍，勇闖男單16強；台灣一哥周天成同以直落2過關。

諶龍次局緊追 「還好有挺住」

王子維7月初在加拿大公開賽打入4強，但美國公開賽16強出局，接著回亞洲的印尼、日本更首輪就收工。他說：「在加拿大、美國的狀況還不錯，但我在印尼賽確實打得很差，日本則是輸得很可惜。」

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王子維過去3度對諶龍皆苦戰3局，僅在2017年德國公開賽贏球。昨與諶龍狹路相逢，王子維秉持耐心出擊的策略，首局就成功奏效先馳得點，但次局眼見勝券在握，他反而開始心急，2度被諶龍追到只差1分，他說：「我第2局後半段真的很擔心被諶龍逆轉，還好有挺住。」

王子維在2017年首次戰勝諶龍後，該年共斬獲3座系列賽亞軍及台北世大運男單金牌，世界排名一路升至生涯最佳的第10名。如今，他再次扳倒諶龍，希望藉由這股氣勢，一舉重拾2017年的最佳狀態。

王子維今日對手依舊不好惹，是世界排名12的香港好手伍家朗，過去2人5度交手，王子維僅取得1勝。

周天成過頭關 今戰卡夏普

世界排名第3的周天成昨以2個21：13擊敗世界排名38的南韓好手李東根，取得對戰3連勝，把對戰紀錄改寫成6勝2敗。小天今天16強對手為印度前球后賽娜的丈夫卡夏普，雙方過去4度過招，各取2勝，但近4年無交手紀錄。

周天成順利開胡，今16強對手為印度卡夏普。（資料照，美聯社）

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