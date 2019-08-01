泰國羽球公開賽》台泰一家親 「楊肉盧」感動晉16

揮別連2戰首輪止步，「楊肉盧」盧敬堯（右）、楊博涵（左）挺進男雙16強。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵昨在泰國羽球公開賽有種回家奮戰的感覺，首輪以21：15、18：21、21：17力退曾高居世界排名第2的南韓對手金基正／金沙朗，勇闖16強。

盧敬堯／楊博涵年初在超級300泰國大師賽一路過關斬將，決賽不敵里約奧運銀牌、馬來西亞「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強屈居亞軍，仍締造本季最佳成績。2人近期在印尼、日本皆首輪出局，盧敬堯坦言：「我們2站籤運不佳，不是遇種子就是對手實力很好，每次都很想贏卻都差一點。」

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有趣的是，盧敬堯在泰國結識不少友人，還有一名有好廚藝的乾媽給予照顧，獲另類主場優勢，「來到這裡比賽，大家都把我當自己人一樣，真的超級感動的。」

盧敬堯／楊博涵今日迎來硬仗，對手是世界排名第2的中國組合劉雨辰／李俊慧，「楊肉盧」僅2017年首次交手獲勝，目前對戰5連敗。

世界排名12的「麟洋配」李洋／王齊麟今日遇上昨扳倒世界排名第3日本嘉村健士／園田啟悟的南韓催率圭／徐承宰，而麟洋配在5月蘇迪曼盃以直落2擊敗南韓組合；女雙許雅晴／胡綾芳昨以21：14、21：16收拾地主泰國對手，晉級16強。

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