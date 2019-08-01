華盛頓連線 謝家姊妹分頭開胡

謝淑薇女單直落二過頭關。（資料照，法新社）

謝語倢（見圖）與中國尤曉迪的女雙組合，首戰爆冷逆轉頭號種子。（資料照，記者陳志曲攝）

小薇單打晉級 謝語倢女雙爆冷勝

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的華盛頓網賽，謝淑薇姊妹各自傳回捷報！小薇女單開胡挺進16強，謝語倢（原名謝淑映）女雙也爆冷扳倒頭號種子晉級前8。

溫布頓錦標賽第2度女雙奪冠的謝淑薇，休兵後轉戰北美硬地再出發，榮膺第4種子的她，初登場強碰比利時老冤家菲莉普金絲，小薇延續先前溫網草地贏球氣勢，刁鑽球風再度強壓手下敗將，6：4、6：3喜開紅盤，次輪將遭遇從會外賽殺入的俄羅斯18歲黑馬葛拉齊娃，「下半年穩穩地不受傷結束賽季，就是我現在最重要的事。」小薇期許取得明年東京奧運單、雙打門票，但依國際網總規定，奧運周期至少得打2次聯邦盃，她已錯過今年賽事，形成待解難題。

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至於小薇的妹妹謝語倢，與中國尤曉迪聯手跌破專家眼鏡，歷經「超級搶10」拉鋸，2：6、6：2、10：8大逆轉頭號種子捷克西妮亞可娃 ／俄羅斯布林可娃，即將挑戰美國地主外卡高芙／麥克娜莉。謝語倢開心地表示，今年WTA第1站能在首輪擊敗前球后領軍的大種子，由衷感謝各界支持，並笑稱應有「種子病毒」吧！

梁恩碩 聖荷西女雙晉8

「小鋼砲」梁恩碩則在聖荷西女網贏球，原本單打會外賽因傷退出的她，雙打與中國鄭賽賽以6：3、1：6、10：6力退第4種子中國張帥／羅馬尼亞布扎內絲庫，8強門票到手，這也是梁恩碩生涯WTA頂級賽事首勝。

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