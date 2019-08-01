溫和辰總撿到槍 砲轟執法標準

統一獅代總教練劉育辰（右）昨針對爭議判決提出意見。（記者陳志曲攝）

不滿前天2判決、好球帶

〔記者羅志朋／桃園報導〕個性溫和的統一獅代總教練劉育辰昨動怒了，導火線是前役獅猿戰裁判兩個判決都對獅隊不利，以及長久存在好球帶不固定問題，他強調雖已裁定，但仍要提出來討論，希望職棒環境更好。

前天獅猿戰8局上，蘇智傑（後）與林泓育（前）本壘攻防判決引發爭議。（資料照，記者林正堃攝）

前天第2局張偉聖衝二壘、第8局蘇智傑搶攻本壘，兩個判決都對獅隊不利，其中第2局獅隊提出即時重播輔助判決，裁判維持原判，第8局輪到桃猿提出，結果是改判出局。

請繼續往下閱讀...

建議固定測試裁判反應

劉育辰表示，這兩個判決都是bang-bang play（接近的判決），第8局本壘攻防戰從幾個轉播畫面檢視都無法確定結果，既然如此，依據聯盟規章精神就應維持原判，「中職轉播單位機器和拍攝角度和國外有差，所以裁判就很重要。」

另外，劉育辰認為主審好球帶不一致問題已久，包括前天楊家維最後打席被三振的判決，希望有固定測試裁判反應機制，若測試後生理條件都合乎常理，安排執法當然沒有問題，問題是現在無此機制，誤判必然產生。

「難怪棒球愈來愈難看」

劉育辰強調，大家想看的是安打、全壘打，而不是看主審三振秀，主審和裁判的判決可影響一場比賽勝負，「難怪棒球愈來愈難看！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法