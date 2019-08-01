高國輝雙響 悍將持續獨走

悍將洋投羅力，對戰兄弟跨季6連勝。（記者林正堃攝）

暌違3年多 單場雙響砲

高國輝單場雙響砲，助悍將戰績單獨領先。（記者林正堃攝）

富邦悍將率先10勝，獨居霸位。 （記者林正堃攝）

林益全（中）4局下和高國輝演出連棒全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕高國輝轟出暌違3年多的單場雙響砲，打下4分打點，帶領富邦悍將以7：2擊敗中信兄弟，確保戰績單獨領先的地位。

悍將總教練陳連宏表示，高國輝昨天的揮棒非常順暢，不再像之前卡卡的，只要能繼續保持，對於爭奪下半季冠軍將是一大利多。

第4局聯手神全 連棒開轟

悍將昨天如果輸球就被兄弟追平，1局上又以0：1落後，下半局高國輝馬上挺身而出，2出局後林益全的打擊造成兄弟失誤，使得他有機會上場打擊，轟出逆轉3分砲，第4局率先上場的林益全開轟，高國輝打出連棒全壘打。

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高國輝表示，第1局因為是意外的打擊機會，當時就覺得絕不能錯過，鎖定兄弟先發投手紐維拉的直球攻擊，之前揮棒速度出不來，經過教練指點，包括揮棒的啟動時機會做修正，昨天算是有把調整的結果表現出來。

高國輝1場追平本季前27場的全壘打總數，生涯第10次單場雙響砲，上一次是2016年7月2日。高國輝說，近年來中職投手一直在進步，雙響砲沒那麼容易，現在想要把球打得確實，因為不可能有太多失投球讓你打。

羅力對戰兄弟 跨季6連勝

悍將先發投手羅力第1局被兄弟前兩棒吳東融和王威晨連續安打失分，再投出2次四壞球，以三振化解滿壘危機，從這個三振開始，連續解決他所面對的最後16名打者，拿下本季第8勝，對戰兄弟跨季6連勝。

羅力表示，第1局球路一直偏高，換局時投手教練余文彬提醒他投球動作要修正，重心不要太快往前衝，第2局起有把重心留住，果然有不一樣的結果，感謝教練的提點。

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