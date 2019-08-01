U12今對韓硬仗 「非贏不可」

已經遭淘汰的美國隊，昨逆轉勝南韓，送給南韓隊來台首敗。 （棒協提供）

台小將休兵日觀光紓壓

〔記者林宥辰／綜合報導〕第5屆U12世界盃棒球賽昨是休兵補賽日，台灣小將早上簡單活動筋骨後，下午教練團就安排他們遊歷台南市區，在緊湊的複賽到來前，暫時放鬆一下心情。

美國隊和南韓隊預賽因雨延賽到昨日，雖已無關晉級，兩隊火力倒也兇猛，美國隊一度落後5分，卻在正規賽前扳平、突破僵局制超前，終場12：11逆轉勝，送給南韓隊來台首敗。

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美逆轉南韓 賞韓首敗

不過，美國隊預賽敗給墨西哥及委內瑞拉，早已無緣晉級，是本屆U12最大冷門，南韓隊則是帶著2勝，今天超級循環賽制首戰，就是晚間要面對台灣隊，台灣隊勝古巴、敗給日本，帶著1勝1敗晉級。台灣隊總教練李國強說，此役至為關鍵，有非贏不可的決心。

昨天小球員們早上簡單練球、下午玩得開心，早上的美韓之戰，台灣隊教練團不敢大意，把握最後情蒐機會多觀察南韓隊。李國強說：「今年的南韓隊就像傳統日韓的少棒強隊，打擊很有連貫性，投手也不差。」

李國強補充，迎戰南韓的先發人選要今天早上練球後才確定：「投手有4、5個人選，會擇一安排先發。對方手握2勝，我們則是1勝1敗，今天要能夠贏球才有利，也相信小朋友能夠做到。」

衛冕冠軍美國隊，自第2屆首度參賽以來，首度止步複賽，今天起只能打排名賽。美國隊總教練凡恩說，每屆代表隊狀況不同，無法做出比較，但大家無緣晉級，心情多少都沮喪。凡恩說：「沒能連霸很可惜，但這就是棒球，總是讓人摸不透，這次比賽對我們來說是很好的經驗，我們學到很多東西。」

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