大王回歸實戰 「還有點生疏」

火腿王柏融從二軍展開復健賽，2打數無安打。（資料照）

肩傷後首度實戰 尚無法傳球

〔記者林宥辰／綜合報導〕養傷許久的王柏融，昨天開始復健賽。正式重返球場的首役，王柏融擔任日本火腿隊二軍第3棒、指定打擊，打了兩打數無安打之後退場。

王柏融7月9日和羅德之戰守備時傷到肩膀，經過檢查之後，隊醫判定需休養大約一個月，今年至目前留下2成81打擊率、3轟、32打點。

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由於肩膀傷勢未完全痊癒、無法傳球，王柏融僅擔任指定打擊，不過畢竟是傷後首度重回球場，還是令他感到振奮。王柏融說：「對於投打之間距離感還有些生疏，但已經能打比賽，這點還不錯。」火腿隊監督栗山英樹則說，王柏融還需時間，讓他的守備也能完全恢復。

陳冠宇1局無失分

羅德隊陳冠宇昨在落後4分時登板，對歐力士隊，雖然面對首名打者洋將馬雅就被敲安，且因對方犧牲觸擊戰術，跑者上二壘，但接連讓宗佑磨以及松井雅人打出投手前滾地出局，合計投1局無失分，未讓傷害擴大。羅德終場4：8不敵歐力士。

另一地軟銀和西武之戰，軟銀洋投蘇亞雷斯創下罕見紀錄，他首局面對西武隊6人次打者，投了3保送、2三振，花了50球才脫困，但卻1分未失。據《體育報知》報導，日職太平洋聯盟史上曾有11人在單局用了53球以上，所有人都有失分紀錄。

蘇亞雷斯4局雖無失分，但就已用105球，逼得軟銀教練團提前啟動牛棚，卻也持續保持無失分，直到8局下西武隊才突圍，終場2：0勝軟銀。

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