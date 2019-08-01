跆協內鬥不斷 選手醜聞連環爆

曾獲亞運跆拳道品勢項目銅牌的陳靖，因酒醉闖入女生寢室，撫摸女國手的小腿挨告。（資料照）

亞運銅牌陳靖 醉闖女國手宿舍摸腿

今年以來跆拳道協會搞內鬥、選手頻出事

〔記者周敏鴻、廖聿偉／綜合報導〕跆拳道負面新聞再添一樁！曾在雅加達亞運跆拳道品勢項目奪下銅牌的國手陳靖，6月17日清晨涉嫌因酒醉闖入桃園市龜山區公西靶場的射擊女國手寢室，撫摸一名女國手的小腿而挨告。龜山警方受理報案，通知陳靖到案說明時，他供稱「當時酒醉了，不記得曾摸過對方的小腿」。

陳靖為了拿坡里世大運參加培訓，卻在培訓期間的6月17日清晨5點多喝了酒後，闖入公西靶場的射擊女國手寢室，並伸手摸了一名正在睡覺的20歲女國手小腿，才離開女國手寢室。女國手事後向國訓中心反映，指當晚她睡覺時隱約感覺到有人進入寢室，她以為是室友，等到隔天起床詢問室友，才發現情況不對，國訓中心調查發現進入女國手寢室的人是陳靖，女國手於6月底前往轄區的龜山警分局報案。

女國手對陳靖提出刑法第306條「非法侵入住宅罪」告訴，警方依法通知陳靖到案時，他供稱，當時他酒醉了，根本不記得發生什麼事。後來陳靖看到國訓中心提出的監視器畫面，才坦承進入女國手寢室的人確實是他。

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今年第3起選手醜聞 跆協風波不斷

這是今年爆發第3起跆拳道選手的醜聞，而全國跆拳道協會近期也是紛爭不斷，理事長吳兩平弊案纏身，第一階段罷免案連署也通過，送達內政部裁定，導致協會人心惶惶，內部重要幹部大多已離職或被解聘，會務幾乎停擺。

體育署署長高俊雄昨接見跆拳道各縣市代表，近30位縣市代表向高俊雄喊話：「高署長，請你聽到全國跆拳道人的憤怒，不能再讓跆拳道繼續淪陷。」高俊雄承諾會盡快釐清案情，他表示，教育部已有專案小組介入調查，並兩度到跆協查帳，限期10日內完成調查報告，讓跆協能重新整頓，回復正常運作。

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