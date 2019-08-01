冷眼集》台灣之光大崩壞

跆拳道曾讓台灣在2004年奧運拿下兩面金牌，圖為當年金牌國手陳詩欣與朱木炎。（資料照）

體育署必須有所作為

對跆協從嚴處置

跆拳道曾經勇奪台灣第一、第二面奧運金牌，創造屬於跆拳道的光榮歷史，沒想到才幾年好光景，近年來不只技術不見提升，協會更是亂象叢生，選手紀律廢弛，道德淪喪，整個大崩壞，成了台灣社會令人痛心的負面教材，如此不求上進的協會，體育署必須有所作為，依職權從嚴處置。

跆拳道曾是台灣國際賽大金庫，在經常被裁判主導勝負的年代，依舊帶回難以計數的金牌。2004年雅典奧運，更是一舉奪下2金、1銀成績，政府對跆拳道發展的支持，挹注的年度經費經常以億計，如果不是補助最多，也一定是第二，當時的跆拳道何等風光。前大眾銀行董事長陳建平擔任理事長的時期，出錢出力也留下典範，都曾是台灣跆拳道的美好年代。

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跆拳道為求長存奧運，一方面推出電子襪和電子護具，數據透明化，改善裁判主導勝負被詬病的人為因素。另一方面利用得分和扣分規則，引導選手比賽時更積極攻擊，使得對打內容更具觀賞性。在這兩大國際主流趨勢下，台灣跆拳道似乎難以適應，技術水準有待提升，成績江河日下。

跆拳道協會近來的行事爭議，當權者在協會的運作上，公然鑽「專任」、「兼差」之差的法律邊緣行事，以最低道德標準的「不違法」堂而皇之自誇，沉淪至此，何以帶領選手創造好成績。也難怪「邪會」之名，深植社會人心。

在國際競技舞台上，從職業到業餘的頂尖選手，面臨競技大賽時，都是窮盡心力與智慧，設法精實訓練提升自身競爭實力，無一例外，贏得佳績毫無僥倖，紀律嚴格，而台灣的「國手」，竟在大賽將屆時夜間喝酒，連最基本的行為都無法控制，如何能成就國際一流選手。

體育署做為國體法特定體育協會主管機關，有權進行積極管理，包括日前主動放棄國際賽主辦權的滑冰協會，以及現今跆拳道協會爭議，體育署都應依國體法第43條嚴格認定處置，甚至暫停所有補助，才能給社會大眾一個交代。

（記者王元鴻）

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