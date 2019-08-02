落選生「崴」風八面 悍將完封兄弟

悍將游霆崴昨先發7.1局無失分，自認是棒球生涯投得最好的一場比賽。（記者陳志曲攝）

悍將游霆崴獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

悍將林哲瑄（中）8局上演出雙殺美技，讓兄弟攻勢中斷。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕職棒落榜生又如何？！21歲的游霆崴兩年前選秀落選，後來以自主培訓選手身分加盟富邦悍將，昨他對中信兄弟先發7.1局無失分，領軍以5：0贏球，他表示，這是他打球以來投得最好的一場比賽。

7.1局無失分 游霆崴透露想完投

游霆崴前7局威風八面，僅被敲2安，8局上1出局後被詹子賢敲安，此時兄弟換張志豪代打，悍將決定換掉已投92球的游霆崴，由林羿豪登板中繼，讓張志豪擊出中外野飛球出局，林哲瑄再傳一壘抓到回壘不及的跑者，形成雙殺。

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游霆崴先發7.1局飆7K都是生涯新高，拿下本季第3勝和單場MVP。悍將教頭陳連宏解釋，有想讓游霆崴獨撐9局，但第8局面對張志豪，擔心球速下降，被敲長打就會拉近比分，決定換投。

「我想完投9局。」游霆崴表示，投到第8局感覺還不錯，球速也沒掉，不過還是照教練團調度，以後仍有機會。

游霆崴前次先發對桃猿投1.1局狂失7分吞敗，他認為該場投球內容不差，只是關鍵球投得太用力；這場先發修正一下，投球時身體不要太過用力，變速球讓打者揮空，滑球和卡特球也能丟進好球帶。

游霆崴多次接受客座投手教練王建民指導，他笑說，會牢記教練王建民教的東西，先前問相同的東西，王建民說：「怎麼教你的東西，一個禮拜就忘了？」從此游霆崴勤做筆記，一直拿出來複習。

萊福力第9敗 並列本季最多

游霆崴生涯首次在新莊先發就有好結果，他認為新莊球場氣氛很好；下半季悍將在新莊主場戰績8勝1敗，對兄弟則是6勝1敗。兄弟洋投萊福力先發7局失3分都是非責失，悲情吞下本季第9敗，與伍鐸並列最多敗。

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