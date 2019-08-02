猶記秋哥送球棒 林益全回贈紀錄棒

依照約定，林益全表示會將手上這支追平林仲秋162轟紀錄的球棒，送給秋哥。（記者陳志曲攝）

今年明星賽，林益全（左）特地邀請交情深厚的林仲秋（右）餵球。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕「神全」林益全前天開轟，生涯累計162轟追平林仲秋並列史上第4，他也依照「男人的約定」，將第162轟實戰球棒送給林仲秋，他說，「小時候我曾幫秋哥撿球棒，從沒想過全壘打能超越他。」

林益全國、高中常在台南球場當職棒球僮，他回憶道，以前曾幫林仲秋撿球棒，有一次獲贈秋哥球棒，結果練習時打斷了，後來進興農牛代訓，教練正是林仲秋。

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去年在經紀公司牽線下，林益全聘林仲秋兒子林弘偉任訓練員，成效不錯；同年底他對林仲秋說：「明年目標1500安、150轟。」林仲秋回應，「太輕鬆了啦，這樣好了，全壘打追平我，你就把那支球棒給我。」他爽快答應，還邀林仲秋（左圖右，資料照，記者林正堃攝）擔任全壘打大賽餵球投手。

林益全前天轟平林仲秋紀錄，原本他還不曉得，經媒體提醒，才連忙表示要把球棒送給秋哥。

「秋哥就像我的家人。」林益全說，林仲秋最厲害的地方是個子小卻很能轟全壘打，且年過40還能奪全壘打王；林仲秋2001年效力興農牛，以43歲之齡拿下全壘打王，也是中職史上最年長得主。

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