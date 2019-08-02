葛蘭基當太空人 組最強輪值拚冠

太空人換來響尾蛇強投葛蘭基，衝刺世界大賽冠軍。（今日美國）

太空人韋蘭德暫以14勝並列聯盟最多勝。（資料照，今日美國）

太空人柯爾暫居本季聯盟三振王。（資料照，今日美國）

邁利本季9勝4敗，防禦率3.06，先發表現傑出。（資料照，今日美國）

攜手韋蘭德、柯爾和邁利

〔記者吳清正／綜合報導〕戰績在美聯西區遙遙領先的太空人隊補強不手軟，大聯盟球員交易期限前夕一口氣達成4筆交易，包括用4名潛力新秀換來響尾蛇隊的塞揚獎名投葛蘭基，打造大聯盟最強先發輪值，瞄準世界大賽冠軍。

35歲葛蘭基本季先發23場，戰績10勝4敗、防禦率2.90，他將加入擁有大聯盟勝投王韋蘭德（14-4, 2.73）、三振王柯爾（12-5, 2.95）和邁利（9-4, 3.06）的先發輪值。

請繼續往下閱讀...

太空人隊總教練辛奇表示：「這是球團和球隊不思議的一天，確定網羅到葛蘭基後，我們休息室充滿了能量，你知道在你面前是最好的機會繼續贏球。」

4新秀換1巨投 總管喊值得

「葛蘭基在我們交易目標的最頂端，」太空人隊總經理魯諾表示：「將增加我們今年贏得世界大賽的機會，也符合這支球隊未來幾年的需求。」

太空人隊交易葛蘭基的代價並不低，送走的4名新秀包括農場系統排名3、4、5的一壘手比爾、右投布考斯卡斯和馬丁，魯諾表示：「放棄4名我們非常期待的新秀當然很痛，但能夠換來像葛蘭基這樣的名人堂等級球員為我們效力2年半，仍然是值得的。」

柯爾和葛蘭基有很好的交情，他表示：「身為一個投手，我總是想要把握每一次機會向葛蘭基學習，他是我們這一代最好的投手之一，更是具有前瞻性思維、不斷發展的真正職人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法