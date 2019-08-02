台灣雙左投 同日完美後援

馬林魚陳偉殷昨中繼2.1局無失分，終止連2場失分。（資料照，法新社）

運動家隊王維中首度面對前東家釀酒人，順利化解滿壘危機。（資料照，今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣兩名左投昨在大聯盟都有好表現，運動家王維中化解滿壘危機，馬林魚陳偉殷中繼2.1局無失分，可惜兩隊都輸球。

王維中首度對上老東家釀酒人，8局上在崔維諾留下滿壘炸彈後接替登板，恰巧面對都曾過水韓職、且皆效力NC恐龍隊的左砲手坦姆斯。他投出第3顆145公里速球被逮中，形成中外野強勁平飛球，所幸被接殺出局，順利拆彈，不過運動家以2：4輸球。

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王維中在7月表現略顯疲態，除了被打擊率升高、奪三振率下滑外，9局狂投8次保送，單月防禦率4.00，不過對左打仍有一定壓制力，本季被打擊率僅1成71。

陳偉殷同樣扮演拆彈角色，5局上接替被打爆的先發阿爾坎塔拉，一上陣雖被敲安打，讓雙城跑回分數，6局上還挨二壘打，不過及時回穩，連續解決5名打者、完成2.1局，中斷連兩場失分，防禦率降至7.06。

雙城雖擊敗馬林魚，高居美聯中區龍頭，但9局下狂掉4分、凸顯牛棚不安穩，因而在731交易大限截止前，送走1A投手鄧愷威等3名潛力新秀，向巨人換來生涯有59次救援成功的戴森。

鄧愷威在2017年以58萬美元簽約金加盟雙城，去年首季新人聯盟表現中規中矩，今年以優質控球和球威宰制1A，戰績4勝0敗，防禦率僅1.60，美媒短評認為，鄧愷威對巨人來說是很棒的「樂透」。

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