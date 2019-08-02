擠下中國一哥 周天成下週登世界第二

周天成篤定於下週站上世界排名第2，締造台灣本土男單最佳。 （資料照）

直落二拍落印度闖8強

羽球男單TOP 5比一比

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣一哥」周天成篤定於下週擠下中國好手石宇奇，生涯首度站上世界排名第2，締造台灣本土男單最佳，昨他在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：9、21：14收拾世界排名35印度選手卡夏普，勇闖男單8強，續朝本季第2冠邁進。

台灣過去男單最佳世界排名為1996年印尼轉籍的陳鋒曾高居第2，而周天成在2014年10月從世界排名13躍升至第8，就打破謝裕興在2009年締造的世界排名第9，成為本土第1人，近年排名則穩定在前10。

超越石宇奇617分

周天成去年10月世界排名衝至第3，就被期待能追平陳鋒紀錄。小天日前於超級1000印尼公開賽稱王後，進帳1萬2000分冠軍積分，而石宇奇因印尼賽不慎弄傷腳，缺席日本、泰國賽，積分短期無法增加。

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周天成能超越石宇奇最大關鍵是今年世錦賽於8月19日登場，而賽事時間比去年晚，石宇奇是去年世錦賽銀牌，屆時積分遭扣5960分，降至8萬3301分；周天成雖會被扣分，改補今年4月亞錦賽6420分，積分仍有8萬3918分，以617分之差擠下石宇奇，僅次於世界球王日本名將桃田賢斗的10萬3118分。

今對日本好手佔優勢

周天成還有機會擴大與石宇奇之間的積分差距，但泰國站必須打進決賽，他今日8強對手是世界排名11的日本好手西本拳太，雙方過去5次交手，小天取得4勝1敗。

世界排名29「羽球王子」王子維首戰扳倒里約奧運金牌諶龍，昨卻無法延續氣勢，以17：21、14：21不敵世界排名12香港名將伍家朗，無緣晉級。

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