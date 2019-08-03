U12世界盃》郭宸安「爸」氣好投 我慢熱扣倒墨

台灣隊郭宸安屢屢以變化球解危，先發5局僅掉1分。（記者黃志源攝）

台灣隊在5局以11：1提前扣倒墨西哥。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕連日來的大雨，打亂U12世界盃棒球賽複賽賽程，原定昨晚6點半開打的台灣、墨西哥之戰，延後2小時才登場，地主小將4局下大爆發，單局連11打席上壘灌進9分，終場11：1提前5局獲勝。

第4局得9分 江宗駿猛打

5局下，江宗駿在二壘有人下擊出安打，台灣隊領先達10分，符合提前結束條件，他原本不知情，看到主審手勢示意才展露笑容，他單場猛打賞、含保送4度上壘。

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台灣隊打開局面，埋伏9棒的吳翊睿是關鍵之一，3局下他先靠腳程和對方失誤搶下1分，4局下再擊出二壘安打。擔任先發投手的前中職名將郭勇志兒子郭宸安，投滿5局僅挨B.羅培茲陽春砲失1分。

變化球解危 郭勇志沒教

郭宸安最快球速118公里，且頻頻用變化球化解危機，他笑說，「爸爸擔心我受傷，要我少投變化球。指叉球是我自己看影片，加上台中大仁教練的指導，之前也看過爸爸比賽的影片。」

郭宸安說，爸爸賽前要他加油，他則想和爸爸說：「謝謝讓我打棒球，我會繼續努力。」

台灣隊前2局無功而返，最終挺住壓力打下大局。總教練李國強說：「小朋友太在意循環賽戰績，提醒他們只要把平常做的做好、不需管輸贏。小球員迅速調整、心態進步，是最大收穫。」

日韓今一日2戰

昨天日、韓大戰打到3局下，南韓4：1領先時下大雨。兩軍等待許久，大會最後宣布延賽，兩隊今天都面臨一日兩戰。今天南韓和古巴之戰將提早至9點半，中午12點進行日、韓補賽，下午2點半日本又要出戰墨西哥，台灣隊則在晚間6點半對上委內瑞拉。

日本隊暫以3勝0敗獨走，台灣隊3勝1敗，若中午南韓獲勝，和日本、台灣將形成互咬，若比得失分率，台灣隊因對南韓勝分多，握有優勢。

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