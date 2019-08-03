安可首秀倒數 花蓮可望同場偶像嘟嘟

因前天二軍賽因雨順延，林安可一軍初登場可能延至下週花蓮戰。（資料照，記者黃志源攝）

潘威倫本週跳過一次先發，11日再挑戰141勝。（資料照，記者黃志源攝）

林安可一軍初登場 因雨生變

〔記者倪婉君／台南報導〕天公不作美，統一獅第一指名球員林安可的首場「安可秀」必須延期，但他至少有機會可以和從小最喜歡的潘威倫，一起在下週花蓮戰亮相。

獅隊代總教練劉育辰表示，原本林安可只要在前天二軍賽表現好，就會將他拉上一軍，但前天因雨延賽到昨天才打，也讓他升上一軍的計畫延後。劉育辰說，「本來順利的話，本週雙獅會就會讓他亮相，但現在最慢至少花蓮會帶他去。」

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22歲的林安可以簽約金530萬、月薪10萬加盟後，目前在二軍出賽3場10打數4安打。劉育辰認為他在比賽方面沒有太多狀況，「只是對於職棒環境的節奏還沒辦法掌控，且二軍交流賽是面對業餘球隊，因此他對職業選手的心態，還不是那麼了解。」

本週跳過先發 潘威倫11日再上

林安可從小的偶像潘威倫，本週則確定跳過一次先發，11日可望在花蓮再挑戰追平陳義信台灣職棒紀錄的141勝。「每一次都在搶141沒有搶到，對他自己也會累，在心這麼累的時候，再加上他的年紀也有了，這樣操他也不好。」

獅隊打完本週台南主場3連戰後，7日至11日會在花蓮進行5連戰，劉育辰表示會讓潘威倫等到花蓮時再出賽。

獅隊在下半季將洋投亞力克拉進先發輪值後，他和羅里奇、瑞安3人就將固定先發，在上半季固定出賽的3名本土先發投手潘威倫、江辰晏和施子謙，則可望照順序跳過1至2次先發。

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