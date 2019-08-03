小獅即刻救援 一投一野可望「雙補」

統一獅簽下柯育民（左）和吳承諭（右）2新秀。（記者倪婉君攝）

統一獅領隊蘇泰安（右）為吳承諭（左）披上獅隊球衣。（記者倪婉君攝）

獅隊新秀吳承諭最想對決的打者是林智勝。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨再公布兩名新秀合約，包括第3順位的投手吳承諭簽約金320萬、第4順位野手柯育民簽約金210萬，目前還剩3人未敲定；至於中信兄弟至今只宣布簽下岳政華。

獅象戰昨因雨延賽，但獅隊仍安排簡單加盟儀式，歡迎吳承諭、柯育民入隊。兩人都是代總教練劉育辰認定的即戰力球員，22歲吳承諭可補強牛棚戰力，21歲柯育民可蹲捕也可守內野，但因主戰捕手陳重羽受傷，本季以支援捕手為主。

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外型像胡智為和胡金龍「綜合版」的吳承諭，之前曾赴澳職打球，他認為每週有4場比賽可以有後援出賽機會，對自己幫助很大。選擇獅隊前洋投費古洛的57號，吳承諭欣賞他在投手丘上的霸氣，也希望可以和林智勝對決。

至於曾是獅隊自行培訓球員的柯育民，選擇在培訓時穿過的36號，也終於一圓從小到大的職棒夢。他從屏東富田少棒到麟洛青少棒，都被嚴師王子燦帶過，因此對於王子燦帶過的陳金鋒、林智勝等賢拜都很欣賞。

相較獅隊目前「選6簽3」的進度，兄弟在選秀選進8名球員，目前只宣布以簽約金520萬元簽下第1順位的岳政華，領隊劉志威表示，目前和其他球員的金額仍有落差。

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