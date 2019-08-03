直落2晉4強 周天成今爭決賽門票

周天成昨擊退日本好手西本拳太，晉級男單4強。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：12、21：16解決日本好手西本拳太，取得對戰2連勝，晉級男單4強，今晚6點將與馬來西亞選手李梓嘉力拚本季第2張決賽門票。

馬來西亞李梓嘉本季首度打進4強，今天將對戰周天成。（取自泰國公開賽官網）

世界排名第3的周天成過去對上西本拳太，雖取得4勝1敗優勢，但有3次贏球都是鏖戰至決勝局。

迎戰大馬李梓嘉

周天成昨有備而來，首局頻頻用扣殺給予西本拳太重擊，最多領先11分，成功先馳得點。次局小天一度落後，但很快穩住陣腳，以4分超前，即使被追成13平手，最終以8：3猛攻帶走勝利，賽末點更用扣殺收尾，他也振臂怒吼為自己喝采。

請繼續往下閱讀...

李梓嘉昨以11：21、21：14、21：13逆轉印尼選手雷斯塔維托，本季首度打進4強。周天成、李梓嘉過去4次交手各取2勝，不過去年台北公開賽，小天在4強苦戰3局後不敵李梓嘉，3連霸夢碎。

另一場男單4強，由世界排名16的日本名將常山幹太對決世界排名12的香港一哥伍家朗。

女單部分，世界排名第4的中國陳雨菲以21：15、21：8收拾馬來西亞女將謝抒芽，豪取對戰4連勝，4強將遭遇日本的高橋沙也加。地主一姊依瑟儂以21：17、21：15擊敗中國陳曉欣，今天將與佐楚翁上演「泰國內戰」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法