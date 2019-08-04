赫猛連續除「獅」 兄弟止3連敗

兄弟詹子賢昨敲出本季第18轟，還演出美技守備。（記者張忠義攝）

兄弟中止3連敗。（記者張忠義攝）

兄弟洋投赫猛至今2勝都是對獅隊拿下。（記者張忠義攝）

最多中職比賽 台南球場今寫新猷

〔記者倪婉君／台南報導〕在台南球場追平舉行最多中職比賽的里程碑之夜，勝利的一方並不是主場統一獅隊，而是屬於中信兄弟；兄弟先發洋投赫猛再對獅隊繳出優質好投，4棒詹子賢也轟出個人生涯單季新高的18轟，6：1擊敗統一獅，也中止3連敗。

300支二壘打 高國慶中職第4人

從1990年4月21日「台南首戰」開始，台南球場昨進行第1120場中職賽事，追平原本台中球場的紀錄，今日雙重戰若天公作美，更將締造中職新猷。儘管獅隊5棒高國慶2局下敲出二壘安打，締造生涯第300支二壘安，也成為中職第4人，隨後更靠隊友安打及對方內野失誤跑回1分，但獅隊全場就只得這1分。

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昨役是赫猛在下半季加入兄弟先發輪值後的第4場先發，他繼19日對獅隊繳出6局無失分好投後，昨再繳出6.2局只失1分非責失分好投，等於中職生涯首勝、第2勝，都是取自獅隊。

「我也不知道為何對獅隊投得好，這是個好問題，可能是對方對我還很陌生，加上我們情蒐報告做得足吧。」赫猛接受MVP訪問時笑說。昨役赫猛用球數113球，也是他來台後首次破百的比賽，認為體能和投手教練對他都有完整規劃，加上之前在墨西哥聯盟也有投破百球，因此不會花太多時間就到達原本應有的用球數。

詹子賢第18轟 單季個人新高

在3局上轟出2分砲的詹子賢，則送回勝利打點，他認為自己才打第3個完整球季，目前18轟還不算什麼「生涯」新高，就抱持順其自然去打。只是之前下雨造成台南球場紅土鬆軟，也讓詹子賢在外野接球時有些謹慎，「第一次來到外野像是『波浪』的球場，很怕扭傷。」還表示4局能接殺高國慶打在全壘打牆最上緣的飛球，是自己運氣好。

獅隊高國慶昨演出生涯第300支二壘打，成為中職第4人。（記者張忠義攝）

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