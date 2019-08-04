中職賽事「南」霸天 「有如紅襪球場」

統一與西武「雙獅會」活動邀請西武獅傳奇監督東尾修（中）開球。（記者張忠義攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台南球場是中職歷史最悠久的球場，69歲的西武獅傳奇監督東尾修昨踏進球場開球，也認為感覺好比波士頓的紅襪球場，不但有懷舊風情，也可以代表獅隊悠久的歷史。

在1931年完工啟用的台南球場，從職棒元年就開始安排中職賽事，至昨役已完成1120場例行賽事，追平台中球場的最多紀錄。巧合的是，暌違40多年再度來台的東尾修，至今只踏過「唯二」兩個台灣球場投手丘，就是台中和台南球場。

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「上次來台灣，是我20出頭的時候，那時候連續兩年在台中球場春訓。」如今踏上台南球場投手丘，東尾修已年近7旬，但仍將球穩穩送進蹲捕的獅隊代總教練劉育辰的手套裡，他笑說：「69歲還可以投出1顆好球，進入捕手手套，NICE！」

西武傳奇監督 東尾讚舊翻新

對於台南的印象，東尾修認為就像紅襪球場一樣很古老，占地也很小，但經過改造後讓視野變好，並在舊的環境融入新的東西，「今天看這個球場，就覺得很不錯，有懷舊的風情在。」

東尾修職棒生涯20年拿下251勝247敗、防禦率3.50，他曾與郭泰源共事7年，球員生涯最後4年當隊友，1995年轉任西武監督後，又共事3年，還在1997、1998年兩度帶領西武拿下「日本一」總冠軍。

來台南之前，東尾修前天前往新莊球場和郭泰源敘舊，兩人聊到半夜1點多，「講棒球、講小孩，因為我已經有孫子了，還跟他講一些孫子的事。」

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