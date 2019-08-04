大王二軍敲長打 岱桑同場紅不讓

陽岱鋼昨在二軍賽敲出2分砲，日媒推估最快後天重返巨人一軍。（取自巨人推特）

王柏融連3場有安打

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿二軍和巨人二軍打3戰系列賽，台灣左右強打王柏融、陽岱鋼昨互飆長打，大王敲二壘安打，岱桑回敬2分砲，雙方用棒子說明良好復元進度，終場火腿二軍以8：5險勝。

因肩傷下二軍的王柏融，7月31日展開復健賽，連4天出賽，昨首打席敲游擊滾地球，3局上從高田萌生手中擊出二壘安打，連3戰敲安，復健賽至今9打數3安打，打擊率3成33。

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王柏融尚未上場守備，都擔任指定打擊，監督栗山英樹曾說還要時間等待守備回歸，不過火腿近5場團隊打擊率僅1成56，昨以3：6輸給龍頭軟銀、苦吞3連敗後，勝差被拉開至2.5場，顯見球隊需要打擊幫手。

陽岱鋼最快後天歸隊

至於因腰傷休養的陽岱鋼，調整相當迅速，昨在第二場復健賽就逮中火腿上原健太的直球，轟出2分砲，單場2支2，還有1次保送，3打席都上壘。

陽岱鋼在2日復健賽首戰表示，已能用100％力量揮棒。由於巨人近日傷了山口俊、炭谷銀仁朗，昨又以5：6苦吞4連敗，岱桑表示已完全準備好，希望在球隊困難時趕快歸隊。日媒推估，陽岱鋼最快6日作客名古屋巨蛋出戰中日時歸隊。

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