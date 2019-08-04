中職西苑4王牌》陳仕朋一度失憶 建仔喚回天分

悍將游霆崴（左）與陳仕朋是西苑中學同窗。（記者林正堃攝）

中職西苑幫投手

【富邦悍將陳仕朋、游霆崴是西苑中學同窗，統一獅江辰晏、施子謙則是大他們三屆的西苑學長，目前中職本土先發輪值「西苑F4」撐起半片天，形成一股不可忽視的力量。】

陳仕朋住台中烏日，游霆崴在霧峰，兩家相距15分鐘車程。兒時陳仕朋是死忠興農牛迷，最愛鄭兆行，常到台中球場看球，並自製「阿浪」加油看板，剛進職棒陳仕朋跑去向鄭兆行告白，「賢拜，你是我偶像耶。」游霆崴也是瘋狂牛迷，最迷張泰山，還加入泰山後援會。

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青少棒時期陳仕朋、游霆崴不同隊，都是陣中王牌投手兼中心打者，多次投打對決，游霆崴說，「國中仕朋打擊很強，有次選拔賽把我投的球打超遠。」

陳仕朋（記者林正堃攝）

高中同進西苑，兩人是球隊主戰投手，經常一人先發、另一人後援，共同拿下勝利，重要比賽都他倆在丟，也成了好麻吉。游霆崴說，「仕朋是天才型球員，國中就很有名，他都做我做不到的事，教練總叫我要向他學習。」

陳仕朋表示，從小到大打球滿順的，沒受過大傷，但剛到富邦悍將卻不知怎麼投球，好在王建民教練指導，建議縮短揮臂軌跡才愈投愈好，他笑說，「小時候熬夜看建民賢拜在洋基比賽，長大他竟教我投球，不可思議，就像一場夢。」

高中陳仕朋和游霆崴曾聊過，以後進職棒若能同隊同任先發投手，一起打拚是挺不賴的事，如今夢想成真，兩人都說緣分真奇妙。（記者羅志朋）

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