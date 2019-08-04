周天成殺進決賽 今爭本季第2冠

周天成（右）泰國公開賽前向蔡佳欣請益，尋找贏球之道。（周天成提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：14、22：20解決馬來西亞好手李梓嘉，取得對戰2連勝，晉級男單決賽，預計今日下午4點與香港一哥伍家朗過招（愛爾達體育三台直播），力拚本季第2座冠軍。

周天成預計今日下午4點對上香港一哥伍家朗，爭泰國賽冠軍。 （法新社）

周天成首局在12：12時，以9：2攻勢先馳得點，次局卻歷經17次平手，並讓李梓嘉取得1個局點，而小天先成功化解被逼入第3局的危機，接著用網前小球取賽末點，最後靠一記斜線殺球，使對手防不勝防，成功鎖定勝局後，他再度丟拍怒吼慶祝。小天透露，此仗李梓嘉刻意把節奏加快，他決定用速度給予壓制，讓對手感受到壓力。

現階段無教練陪同征戰國際賽，周天成會自行努力找尋贏球之道，在上週日本賽16強不敵丹麥選手約根森後，他發覺容易被對手的發球擾亂節奏，因此泰國賽前特別向里約奧運男雙國手蔡佳欣請益，找出技術的盲點，尋求突破。他說：「輸球就是下一次贏球的養分！」

周天成努力增進球技，而他下週世界排名確定推至生涯新高第2，昨闖入決賽積分至少能再進帳1380分，擴大與中國名將石宇奇之間的積分差距。

請繼續往下閱讀...

對戰伍家朗近期3連勝

周天成曾對戰世界排名12的伍家朗13次，取得9勝4敗優勢，及近期3連勝。伍家朗昨以21：9、23：21打敗日本好手常山幹太。

女單部分，世界排名第4的中國陳雨菲以21：16、21：19打退世界排名18日本的高橋沙也加，取得對戰6連勝，下週將擠下日本好手奧原希望，重返世界第3。地主一姊依瑟儂以23：21、17：21、21：19艱辛擊敗隊友佐楚翁，將在決賽單挑陳雨菲，過去10次交手，她僅贏2次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法