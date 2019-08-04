柔道女將好棒 3銀2銅信心進補

台灣女子柔道隊斬獲3銀2銅好成績。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019亞洲柔道公開賽昨日在台北體育館登場，台灣女子柔道隊繳出佳績，共斬獲3銀2銅，同樣來自台東的徐琬筑、楊宇潔、袁姵君3人都摘下銀牌。

台東大學「柔道美少女」徐琬筑，昨在女子52公斤級分別擊敗日本、菲律賓好手一路挺進金牌戰，但遭日本岡本理帆IPPON，最終以銀牌作收，她說：「最後一場摔得太緊張，到後面都亂攻。」她坦言，國中以後，狀況都不是很好，一路低潮到現在，壓力很大，「這面銀牌對我的信心多少有幫助。」

對於外界封她為「柔道美少女」，她笑說：「當然很開心，不過我現在好像已經不是少女了。」來自台東的徐琬筑有著卑南族血統，家中有6個兄弟姊妹，環境並不寬裕，這也讓她更積極地想在賽場上展現自己，盼藉此有多點收入幫助家裡，「從國中有成績之後，我就不跟家裡拿錢了，靠著比賽賺獎金，減輕爸媽的負擔。」

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63公斤級方面，袁姵君在金牌戰和日本里約奧運國手山本杏纏鬥到黃金得分後落敗，最終收下銀牌，她說：「不會可惜，我覺得我在決賽表現還不錯。」她也提到山本杏原本是57公斤級的名將，這次是她很好的學習機會。另外，北市大學廖宇蓉則扳倒澳洲好手鍍銅，她說：「接下來會好好準備大獎賽，為奧運積分努力。」

台東大學大三的楊宇潔，在57公斤級金牌戰，不敵北韓好手獲銀牌；林真豪則拿下48公斤級的銅牌。

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