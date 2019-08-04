林來瘋去哪？ 以色列強權招手

以色列的特拉維夫馬卡比隊傳向林書豪招手。（資料照，今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪未來動向不明，但近日再傳出已被以色列強權鎖定，《Hoops Habit》專欄作家瑞亞茲建議，豪小子可以先考慮轉戰海外，尋求之後重返NBA的機會。

繼俄羅斯豪門中央陸軍隊祭出邀約，歐媒爆料以色列的特拉維夫馬卡比隊也向林書豪招手，他們日前才傳出以3年3400萬美元（約10.7億台幣）的合約，網羅上季效力灰熊隊的以色列籍射手卡斯比，近日更已正式簽下豪小子的籃網前隊友艾西。

美媒昨列出林書豪的4隊潛在下家，包括黃蜂、熱火、勇士與快艇，但「林來瘋」傳奇能否在NBA延續？現在答案還不明朗，畢竟過去有球員在等待過程幸運地得到合約，卻也有不少人就此消失在美國籃壇。

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上場時間成致命傷

林書豪未能獲球隊青睞，除了年齡、傷病史外，在暴龍隊的上場時間受限，表現不如預期，也是令高層遲疑的一大主因，若時間推移到和老鷹買斷前，豪小子強調不會改變決定，儘管很清楚去多倫多沒有好表現，對邁入合約年的他絕對是一大傷害，但去其他強隊挑戰自我才是終極目標。

事實上，關鍵時刻沒有過多上場時間，導致身價驟降不只林書豪，禁區長人法瑞德上季在火箭，例行賽繳出場均12.9分的成績，季後賽遭棄用，現在也在苦尋合約。

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