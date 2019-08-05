4年1億綁格林 勇士搞定4核心

D.格林。（資料照，今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季衛冕失利的勇士今夏積極鞏固未來核心，昨以一紙4年1億美元（約31.5億台幣）的延長合約與D.格林達成協議，確保2022年之前擁有柯瑞、K.湯普森、D.羅素和格林四大王牌。

29歲的格林原合約只到明年，剩下1800萬美元（約5.67億台幣），但勇士展現誠意，2020-21球季起逐年調薪，分別是2220萬、2400萬、2580萬和2760萬美元，讓格林甘願續留，放棄成為自由球員尋求頂薪合約的念頭。

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格林在2012年選秀會第二輪35順位才被勇士挑中，沉浮2個球季後，在2014-15球季獲重用，成為固定先發，並幫助勇士在該季例行賽拿下67勝，開啟4年3冠的榮景。

聯手浪花兄弟 勝率7成6

格林連3年入選年度防守第一隊，且近4個球季場均助攻都在7次以上，與「浪花兄弟」柯瑞和湯普森搭配得宜，總計3人同時出賽在例行賽已拿下365勝113敗，勝率高達76.4%，寫下史上至少400場以上出賽的最高勝率三人組。

成功留住奪冠基石，勇士大通中心球館也將在下季風光啟用，舊金山市政府特定將球場外的道路，更名為勇士路（Warriors Way）」，球館地址則是勇士路1號。

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