希臘最強外掛 字母哥備戰世界盃

「字母哥」亞德托昆波近日隨希臘國家隊練球。（資料照，美聯社）

三兄弟國家隊合體

〔記者梁偉銘／綜合報導〕相較一堆NBA大牌球星退出美國男籃，新科年度MVP「字母哥」亞德托昆波不但代表希臘出征世界盃，還展現強烈企圖心宣告，願用「年度最有價值球員」殊榮換取世界盃冠軍，只因為國出征的感覺總是特別不同，何況全家三兄弟都將上場。

「只要代表國家出賽，內心總會情緒起伏。」24歲的亞德托昆波透露，尤其賽前唱國歌，簡直激動到無法形容，且每次為國家得分，都會留下難忘回憶，「替祖國贏球的感覺不可思議，我之前說過，只要像今年夏天保持身體健康，就會是國家隊一份子。」

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「字母哥」兩兄弟塔那西斯（左）與科斯塔（右）同為希臘男籃國手。（資料照，美聯社）

亞德托昆波上季場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻、1.5火鍋外加1.2抄截，攻守全能讓人驚豔，也率公鹿拚出全聯盟最佳戰績。父母都來自奈及利亞的他，家族擁有出色運動天賦，兄弟塔那西斯、科斯塔同為希臘男籃國手，親兄弟一同上場，更令「字母哥」自豪，「我們相互激勵，希望讓彼此變更好，相信母親還有在天堂的父親，都會感到驕傲。」

世界盃8月31日至9月15日在中國舉行，32強分8組預賽，取各組前2晉16強，希臘與紐西蘭、巴西、蒙特內哥羅分在F組。

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