天王盃3對3 近3千人激鬥

SBL球員陳昱瑞（左1）與賴廷恩（右1）偕電影《下半場》演員為天王盃站台。（記者粘藐云攝）

富邦改打ABL 賴廷恩樂見

〔記者粘藐云／台北報導〕摩曼頓天王盃3對3籃球賽昨在國立台北教育大學登場，SBL新人王台銀陳昱瑞、富邦勇士冠軍成員賴廷恩及電影《下半場》演員一同到場力挺。

這項賽事今年吸引近3千名好手參賽，過去常參與3對3賽的賴廷恩表示，這勾起他過去的回憶，「因為這些賽事，讓我找回打球的初衷。」至於新球季傳出富邦勇士可能加入ABL，他說：「當然期待能和國外球員交手，且聯盟落實主客場，會是不同的體驗。」

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今年台灣籃壇為籌組職籃，掀起不小風波，許多球員對未來出路感到憂慮，最後CBL確定破局，各隊可能回歸SBL。面對新球季，陳昱瑞說：「現在還不清楚SBL狀況如何，我們能做的就是把自己準備好，積極地訓練。」

職籃破局 陳昱瑞照訓練

以HBL為背景的籃球電影《下半場》將在8月中上映，昨演員范少勳、朱軒洋、莊又齊、張仕達及邱以太一同出席。范少勳表示，為了拍攝這部電影，演員們花了半年的時間訓練，也很感謝球員們的耐心指導，「包含籃球戰術等等，都得花時間去記、去跑位，完整地體驗籃球員的生活。」

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