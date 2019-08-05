U12完封日本 台灣復仇奪冠

日本隊不敵台灣，落居亞軍，日小將賽後難過得哭了。（記者黃志源攝）

預賽輸日 冠軍戰討回來

台灣隊陳楷升對日先發，不但5局好投，還擊出陽春全壘打，助台奪冠。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕預賽敗給日本隊，台灣隊小將無不難過，將冠軍戰視為復仇之戰，昨晚先發投手陳楷升展現強投豪打霸氣，率隊以4：0完封日本隊，奪下U12世界盃棒球賽冠軍，蔡英文總統得知捷報後，旋即拍發賀電恭賀全體選手的優異表現。

陳楷升6局上開轟，和隊友開心擊掌。 （記者黃志源攝）

擺脫3連亞 重溫NO.1

台灣隊連續5屆闖進冠軍戰，但上次奪冠卻已是2011年首屆，當時賽事名稱還是IBAF世界少棒賽，之後連續3屆敗給美國隊屈居亞軍，今年以桃園市為主體成軍，終於重溫冠軍滋味。

台灣隊小將挺住壓力，總教練李國強強調，舞台是小球員的，賽後也鼓勵他們，「我們教練只是相信、了解球員，也感謝他們集訓至今的辛苦，大家就像一家人、相互提醒和努力。」

陳楷升本屆賽事先發連勝古巴、南韓，昨晚對日本再繳5局好投，且關鍵時刻屢屢送出三振，合計5局投球送出5次三振、無保送，6局上還擊出陽春砲，為台灣隊增添保險分。陳楷升賽後也獲選本屆世界盃MVP。

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陳楷升說，此役狀況不錯，再次面對日本能奪勝也很開心，「賽前就有信心，教練要我投給他們打，讓守備幫忙。這陣子謝謝隊友們鼓勵，也感謝爸媽支持我打球。」

陳楷升強投豪打 最大功臣

陳楷升昨展現壓制力，直到3局下才被坂本慎太郎擊出首安，5局下因隊友2次失誤，一度造成失分危機，但他不受影響，沉著地連送出2次三振，化解危機，6局下交給左投林丞宥接手。

陳楷升說：「當時教練要我冷靜下來，分數給對方沒有關係，關鍵時刻則是希望三振對方。」

李國強說，這次從集訓開始就很順利，「要謝謝台灣所有基層教練，也希望政府繼續支持年輕、有目標的基層教練們，也要感謝張滄彬老師，沒有他的一路提拔，就沒有現在的我。」

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