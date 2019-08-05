王正棠代打搶戲 一棒奪回悍將王位

王正棠代打敲安，帶有2分打點，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕王正棠生涯代打沒擊出過安打，也不曾從黃子鵬手中敲安，昨8局下他代打棒打黃子鵬，帶有2分打點，獲選單場MVP，幫助富邦悍將以4：3逆轉勝Lamigo桃猿，中止對戰5連敗，擠下桃猿，重回戰績龍頭寶座。

首度棒打黃子鵬

2分打點獲MVP

昨賽前為止，王正棠生涯代打4支0、對戰黃子鵬3支0，此役他從板凳出發，8局下兩出局後蔣智賢獲四壞保送，范國宸敲二壘安打，此時悍將換王正棠代打，一棒掃成2分打點安打，悍將逆轉勝，黃子鵬近6次登板苦吞3敗。

王正棠是悍將主戰二壘手，此役在板凳待命，他說，「沒先發、上去代打比較緊張，特別是當球隊落後，壘上有人的時候，在下面看了8局，這場很想贏。」

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助江國豪「逃敗」

終於突破黃子鵬投球，王正棠透露，上去就是設定球路做攻擊，不要打到黃子鵬的壞球，安打那球是打設定到的球路。

悍將新秀江國豪生涯初登板，中繼2局失2分，原本是敗投候選人，王正棠一棒助江國豪「逃敗」，還開玩笑說，「他應該要請我喝飲料。」王尉永中繼1局無失分，收下生涯首勝，本季累計6局投球未被敲安、無失分。

陳仕朋先發5局飆7K，被敲5安失1分，表現不俗，僅用79球就被換下場，由江國豪接手，悍將教頭陳連宏解釋，以往陳仕朋常在第6、7局有狀況，所以照計畫換上江國豪。

桃猿連5季破百轟

陳俊秀和林承飛昨先後轟陽春砲，本季桃猿團隊累計101轟，連5季球隊破百轟，再度刷新中職紀錄。

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