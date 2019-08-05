桑契斯登陸休士頓 上演驚奇秀

太空人新同學桑契斯（左），聯手3投演出無安打比賽。 （法新社）

〔記者黃照敦／綜合報導〕「新太空人」桑契斯（Aaron Sanchez），首度在休士頓投手丘登陸就締造傳奇，他領銜3名後援投手，9：0賞給水手無安打比賽，隊史第12場。

領銜3投 演出無安打比賽

「過去48小時對我來說太不可思議，很開心在新球隊投出這樣的比賽。」桑契斯先發6局送出6Ｋ、2次保送，3個牛棚投手各投1局，合力締造紀錄。

桑契斯上週四才被藍鳥隊交易過來，帶著3勝14敗、6.07防禦率的成績投靠，出人意料首戰就讓主場球迷印象深刻，此戰也是隊史2015年8月費爾斯以來，首見的無安打比賽。

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太空人上週網羅響尾蛇隊塞揚大咖葛蘭基之後，聯手韋蘭德和柯爾，如虎添翼，如今桑契斯也做出貢獻，使先發輪值更加穩固，目前在美聯西區以72勝40敗、6成43的勝率，戰績穩定領先。

太空人在美聯勁敵洋基隊，昨主場和紅襪雙重戰分別以9：2和6：4獲勝，戰績71勝39敗、6成45勝率，繼續在美聯東區穩坐第一。洋基托雷斯在晚場雙響砲建功，也寫下隊史1937年狄馬喬之後，第一個在23歲以前單季至少5場雙轟以上的打者，「我想為球隊貢獻，午場太興奮錯失機會，我告訴自己晚場要放鬆。」托雷斯此戰敲出3安。

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