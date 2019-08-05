殷、王同日登板 關鍵「收尾」

馬林魚陳偉殷8下登板，解決2名光芒打者，包括1K，無失分。 （資料照）

〔記者黃照敦／綜合報導〕台灣僅存兩名大聯盟投手昨在跨聯盟賽中登板，都擔任球隊最後一任投手。馬林魚陳偉殷對光芒8局下上場收拾場面，解決2名打者，包括1K，無失分；運動家王維中9局上場先挨轟後怒飆2K，守住領先，球隊8：3擊敗紅雀。

運動家王維中，9上挨轟後怒飆2K，助隊擊敗紅雀拿下2連勝。 （資料照）

殷仔對光芒 解決2打者

馬林魚和光芒前7局戰成6：6平手，8局下馬林魚換上賈西亞，面對首名打者阿德梅斯就挨陽春砲，接著被敲兩支一壘打和保送，再掉1分，留下1出局一、二壘有人。此時陳偉殷上場，先繳出三振，接著被敲安，所幸右外野手安德森雷射肩長傳本壘助殺成功，馬林魚未再失血，陳偉殷投0.2局被打1安，防禦率小降至6.95，馬林魚最後以6：8輸球。

運動家9局上還以8：2領先，王維中一上場卻被湯瑪斯擊出左外野陽春彈，但他穩住陣腳，連抓3個出局數，結束比賽，也協助運動家拿下2連勝，王維中累計防禦率2.88。

陳偉殷2局掉2分

日職方面，羅德8：0絕對領先優勢下，讓台灣左投陳冠宇在8局下登板，投最後兩局，每局各掉1分，共被敲4安，投出3K，羅德本錢雄厚，全場敲16安，包括2發全壘打，以11：2擊敗樂天。

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