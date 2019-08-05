3獅拚老命 反「撲」兄弟止敗

羅里奇（記者張忠義攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在中職最老台南球場的紀錄之日，統一獅昨晚在「三老」的拚勁帶領下，10：4中止4連敗，包括昨過37歲生日的羅里奇6局MVP好投，及38歲潘武雄、36歲陳鏞基雙雙撲壘的帶動下，給了球迷一場感動的比賽。

獅隊老將潘武雄（中）3局下敲出二壘安打，撲向三壘時遭回傳觸殺，但已激起全隊士氣。（記者張忠義攝）

獅隊老將陳鏞基（後）靠著隊友深遠安打，飛撲本壘攻下分數。（記者張忠義攝）

羅里奇生日奪勝拿MVP

統一獅和中信兄弟昨進行雙重戰，午場獅以4：9輸球，由轟出本季第13發全壘打的兄弟陳子豪奪MVP，林智勝也達成生涯1600安里程碑。陷入連敗的獅隊，晚場靠15安奪10分討回顏面，羅里奇更成為中職史上第7位在生日奪勝投又拿MVP的球員（前6人都是洋將）。

在生日當天拿下本季第3勝，羅里奇直呼：「很棒，除了勝投，還拿到MVP。」他本來預期可以投得更好，但第1局就對首名打者投保送，後來又對4棒林智勝投出失投球挨2分砲。所幸獅隊1局下就靠陳鏞基生涯第500分打點，及蘇智傑3分砲，要回領先優勢，羅里奇說：「隊友立刻反擊，當然很棒，也很感動。」

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潘武雄、陳鏞基皆撲壘

3局下，3棒潘武雄在揮出深遠安打之後，展現直撲三壘的拚勁，雖然經輔助判決改為出局，但顯然已感染隊友，4棒陳鏞基敲安上壘，在隊友敲安後，衝回本壘也用撲的。蘇智傑感動地說：「學長都這麼拚了，做學弟的怎麼可能不為球隊奮戰。」

代總教練劉育辰也特別點出兩位剛拉上一軍的小將林靖凱和江亮緯拚勁十足，兩人在雙重戰都擔任1、2棒。其中林靖凱在重返一軍的3戰敲出8支安打，他雖說運氣好，只想準確擊中球，但4局下觸身球上壘後奮力盜向二壘，一開始雖判出局，經輔助判決改判SAFE，也讓在場獅迷叫好。

獅雖墊底但至少先止敗，潘武雄說：「我希望把精神帶出來，感染給他們，免得死氣沉沉。」

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