獅花蓮7連戰 「安可秀」將首播

林安可（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕結束台南系列戰後，統一獅今天啟程揭開10天7戰的花蓮行，除了創下隊史連續最多天待在花蓮的另類紀錄，此行將在全新改造的花蓮球場出賽，共有「安可首秀」、「嘟嘟挑戰勝場紀錄」、「恰恰花蓮最終戰」等看點，相當豐富。

為了7日起展開的「花蓮7連戰」，獅隊工作人員這幾天都在為球員車票、行李打包等事宜忙碌。全隊今天就會移動到花蓮、明天練球，後天起則擔任主場和悍將2連戰後，再和桃猿3連戰，下週一原地休息後，再和兄弟交手2場，15日才離開花蓮北上。

嘟嘟8度挑戰勝場紀錄

獅隊此行不但會接連和其他3隊交手，也可望安排第1指名球員林安可正式一軍亮相。代總教練劉育辰原本打算最快在台南就讓他出賽，但因下雨延後計畫，就讓他在二軍出賽，再帶到花蓮隨一軍遠征；上週跳過一次先發的潘威倫，則可能排在週末先發，第8度挑戰陳義信締造141勝的台灣職棒紀錄。

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恰恰14日花蓮最終戰

在花蓮第2週，獅隊則改為客場球隊，出戰主場的中信兄弟。13、14日是季後將引退的彭政閔，最後兩場在花蓮出賽，3000張內野門票已售完。

斥資8700多萬元進行升級改善的花蓮球場，本週則將全新亮相，除了全面更換內野觀眾席座椅，還在一、三壘側增加啦啦隊表演舞台，並改建室內牛棚、進行草皮與場地保養等。

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