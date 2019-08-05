亞洲盃》台2組混雙 今「箭」指本屆首金

陳昭升（左）和蘇思蘋射進亞洲盃反曲弓混雙金牌戰。（射箭協會提供）

蘇思蘋／陳昭升射落南韓

陳宏溢（左）和王律勻射進亞洲盃複合弓混雙金牌戰。（射箭協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，台灣隊在混雙大發神威，反曲弓蘇思蘋／陳昭升在準決賽5：3射落南韓晉級；複合弓王律勻／陳宏溢則在延長加射頂住壓力，用兩支10分箭收尾，總分169：163力克泰國，兩組人馬都將在金牌戰對決馬來西亞，爭奪本屆首金。

剛滿17歲的蘇思蘋在女單和混雙都殺進金牌戰，且兩個項目合計已打敗南韓3次，女單金牌戰將再碰上南韓車松熹，她透露，「賽前見到南韓選手，他們還會親切打招呼，但現在碰到我臉都超臭。但就算有點小尷尬，還是期盼能4度擊退南韓，爭取金牌。」

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昔日亞運金牌名將袁叔琪首度執掌國家隊兵符，談到蘇思蘋的處境，她笑說，「要習慣！我們以前很常遇到同樣的狀況，對手擺臉色，這代表你是有實力且具有威脅性的選手。」

王律勻／陳宏溢加班險勝

身高僅152公分的「小可愛」王律勻，生涯第3度披上國家隊戰袍，本屆亞洲盃總算克服緊張、易失常的毛病，複合弓個人和混雙都殺進金牌戰，寫下生涯新頁。

今在台北田徑場將進行複合弓獎牌戰，王律勻1日3戰，除了女單、混雙爭金外，還要在女團銅牌戰碰上泰國，她表示，「難免會緊張，但還是不斷提醒自己穩住節奏，大膽去射每一箭，希望能有好結果。」

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