恰級人氣 今生日場預售破5000張

彭政閔今天將在洲際球場象猿戰，迎接41歲生日。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕今天是「恰恰」彭政閔41歲生日，中信兄弟將在洲際主場迎戰桃猿，目前預售票已破5000張；因母喪告假的桃猿教頭洪一中今將歸隊。

41歲慶生趴 恰迷衝洲際

下半季進行3分之1，桃猿僅落後排名第1的悍將半場勝差，今若贏球又能並列領先。洪總母親告別式昨舉行，包括桃猿劉保佑、劉玠廷父子及教練團，中職會長吳志揚等人都出席。

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今天雖非假日，但因為「恰恰生日場」，預售票已有5200張，不少死忠恰迷準備進場幫他慶生，還有機會挑戰本季週二票房新高，之前兄弟3月26日在洲際的主場開幕戰湧進7689名球迷，至今仍是週二最佳。兄弟今由5勝的萊福力先發，桃猿則派出要挑戰來台首勝的冠猛。

彭政閔在「生日月」已以先發DH身分出場3場9打數4安打，今天是否會繼4月20日開轟後，再度用全壘打送給球迷「生日驚喜」，值得期待。彭政閔生涯累計191轟，本季至今僅1轟，要達成200轟里程碑有難度。

生涯天母終戰 11日拚滿場

兄弟週五起將在天母球場和悍將進行3連戰，11日更是彭政閔生涯在天母最終戰，也有機會挑戰滿場。下週兄弟還將前往花蓮和統一獅交手，彭政閔也將和花蓮球場道別，目前13、14日兩場的內野門票都賣完。

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