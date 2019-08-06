J聯盟成功之道 給台灣體壇指引活路

J聯盟雖還追不上日本職棒，但老二位置很穩，年輕球迷更喜歡快節奏的J聯盟。（資料照，路透）

記者黃照敦／特稿

台灣職棒打了30年，今年雖然催生第5隊，卻同時又有球團想趁機脫手；SBL超級籃球也遇到瓶頸，CBL職籃更是胎死腹中。至於只聞樓梯響的台灣職足，依然難產。台灣職業運動已經遠遠落後，偶爾還會被政治人物插花，拿來消費，體育迷情何以堪。

搞職業運動 企業投資最關鍵

職業運動要搞起來，企業投資很關鍵，不是做公益、而是得有賺頭。最完美是達到「球隊戰績好、企業賺錢加碼投資、球迷有高水準比賽看」的「三贏」結果。現在網路資訊發達，加上出國欣賞職業運動比賽也愈發流行，體育迷從中觀察，必有深刻體會。

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國內SBL面臨人氣低迷問題，即使季後賽也常見球場座位區空蕩蕩的景象。（資料照，記者陳志曲攝）

綜觀體壇，足球職業化經營最成熟，更是世界各國潮流，台灣鄰近、體質最健全的日本職業足球聯盟（J聯盟），值得台灣發展職業運動的借鏡。

不到30年 J聯盟已展現驚人效益

足球擁有最多人口，歐洲各國職業化最早、經營最完善，足為表率，也成了日本足壇效法的對象。1993年，J聯盟元年正式開踢，初期為了和發展50多年根基穩固日本職棒聯盟爭取市場，J聯盟從無到有，突圍而出，如今能夠穩健經營，已經發展到J1、J2、J3等三個層級，球隊各有18、20、10隊規模，且遍布全日本，在地經營比日職還成功，整體票房單場約1萬7000人左右， J聯盟雖還追不上日本職棒，但老二位置很穩，年輕球迷更喜歡快節奏的J聯盟。

巴薩傳奇中場伊涅斯塔今年改踢日本J聯盟神戶勝利船，轟動全球足壇。（資料照，歐新社）

企業要跳下來搞運動也是將本求利，到底經營一支職業足球隊會賺錢嗎？J1小市場球團表示，球隊主要靠廣告和門票收入為大宗，光是球衣和球場冠名權，一年就可拿到3~5億日圓的收入，球場內外的廣告看板林立，一年就可進帳16億日圓左右，加上門票、電視和網路轉播金、商品，年營收大概就是30億日圓（約台幣10億），剛好足以應付一年球員薪資、球團人事費用等支出。

日職足球隊非全然追求高營利，還是要推廣足球，讓地區性球迷有支持的球隊依靠，當然也盡量不要出現赤字，避免球隊無法長久經營。

J聯盟球員的待遇如何？據了解，目前平均年收入約3000萬日圓（約千萬台幣），在日本運動員來說已屬於高薪階級，僅次於職棒球員。球星年薪可領1億日圓，低薪球員則約1000萬日圓，J1頂尖外援最高年薪達6億日圓，隨著競爭力提高，都不惜砸重本買洋將，樂天擁有的神戶勝利船隊去年就天價簽下巴塞隆納的西班牙球星伊涅斯塔，身價已經超越日本職棒洋將薪資水準。

20歲小將安部裕葵（藍衣）7月下旬隨巴塞隆納隊訪日，是闖進歐洲豪門的日本未來之星。（資料照，歐新社）



效力西甲名門皇家馬德里的18歲天才球星久保建英，是日本未來之星。（資料照，美聯社）



日本年輕小將 紛紛挑戰歐陸豪門

3、40年前，日本足球也不普及，但J聯盟成立後，先網羅歐洲各國待退球星，帶動全日本足球發展，踢球人口倍增，國家隊進軍世界也逐步踢出成績，日本小孩子熱愛踢足球，發展越來越好，不僅J聯盟新血源源不絕，日本旅外球員也倍數增長。值得觀察的是，早期中田英壽可能先在歐洲二線球隊磨練，再紅回日本，為國家隊效力。現在包括巴塞隆納的20歲小將安部裕葵和目前紅透日本、效力西甲另一名門球隊皇家馬德里的18歲天才球星久保建英，都已經闖進豪門。

循伊涅斯塔模式 網羅C羅、梅西不是夢

現在的日本J聯盟球團更不怕花錢，紛紛找即戰力的外援，樂天攀上巴薩後，朝亞洲第一職業隊目標前進，32歲獅王梅西2021年合約結束從巴薩退下來，循伊涅斯塔模式旅日，甚至Ｃ羅來日也改披亞洲職業隊戰袍玩一下，從現代的職業運動商機來看，絕對不是天方夜譚。

南韓邀請義甲冠軍隊祖文特斯與南韓聯隊進行友誼賽，但當家主將C羅卻整場坐滿板凳。（資料照，法新社）

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