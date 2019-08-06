日職一軍初先發 張奕88節搶大禮

歐力士右投張奕希望能拿勝投，做為父親節禮物。（資料照）

盼奪勝當父親節禮物

「陽岱鋼的表弟」張奕，將在8日父親節當天，一軍生涯初先發。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕不只台媒，日媒在提到張奕時都會介紹他是「陽岱鋼的表弟」，如今25歲的歐力士右投張奕將在8日下午5點進行一軍生涯初先發（FOX體育台直播），他除了希望打響自己名號外，也期盼能用勝投做為父親節禮物。

張奕小檔案

今年對張奕來說是值得紀念的一年，他在去年6月棄打從投後，今年5月初獲得轉為支配下正式球員，背號也改為98號。張奕在5月15日首次升上一軍，以後援身分出賽2場後下二軍，如今得到一軍初先發的機會，他也誓言會好好把握。

5月首度升一軍

「沒發揮實力」

「上次在一軍登板沒能發揮實力，覺得有些不甘心，這次希望能發揮自己的投球。」張奕在一軍留下1.2局失2分、防禦率10.80成績後下放，7月起在二軍轉為先發後，3場比賽拿下1勝、防禦率1.56的不俗成績，累計在二軍19場出賽2勝3敗1救援成功、防禦率2.40。

張奕在上月20日對廣島二軍5.2局失2分非責失分，拿下二軍生涯先發首勝，當時也將勝投做為父親的50歲生日禮物，如今在台灣父親節登板，當然希望能用一軍首勝做為最佳獻禮。

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對上火腿 有機會戰大王

除了是陽岱鋼表弟外，張奕這次還將面對表哥的老東家日本火腿，也是另類話題。儘管火腿陣中的台灣球星王柏融尚未重返一軍，但他自7月31日展開復健賽後，至今9打數3安打，包括1發全壘打，若能在這次系列賽回歸和張奕對決，絕對是一大看點。

歐力士目前在洋聯墊底，日本火腿則排第2，張奕若能繳出好表現給教練團看，也是證明自己的絕佳契機。

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