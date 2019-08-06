日「微笑灰姑娘」英國公開賽封后

澀野日向子在英國高球女子公開賽奪冠，終結日42年大賽冠軍荒。（路透）

20歲澀野日向子 日本20歲新秀澀野日向子，在LPGA英國公開賽封后。 （美聯社）

再見博蒂險勝 澀野日向子小檔案

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA英國高球女子公開賽昨落幕，20歲日本新秀澀野日向子最後一回合繳出68桿，以總桿270桿封后，終結日本42年來大賽冠軍荒，抱走67.5萬美元（約2137萬台幣）獎金。

最後一輪領先集團戰況混亂，14洞打完還有3位球員並列領先，第15洞時澀野日向子和美國女將莎拉絲都抓鳥，但澀野成功頂住壓力，在第18洞推進再見博蒂，以1桿之差力壓莎拉絲驚險摘冠。

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第2位奪大賽冠軍日女將

澀野日向子激動地表示，前9洞真的很緊張，也一直都有注意記分板，第18洞確定奪冠時差點哭出來，她笑說：「第18洞時有想說如果推進了要怎麼慶祝？我要吃很多甜點。」

終結日42年大賽冠軍荒

有「微笑灰姑娘」封號的澀野日向子，2018年才轉入職業，生涯首度參與LPGA賽事就爆冷奪冠，她也是繼1977年樋口久子後，史上第2位在大賽勇奪冠軍的日本女將。她說：「之前我有上網查，我知道已經42年不曾有日本球員拿下冠軍，我覺得我達成了重要成就，但我不知道我是怎麼做到的。」

台灣女將方面，盧曉晴最後一輪表現穩定，打出69桿，以總桿281桿並列第16名。

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