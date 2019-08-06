4連戰遭洋基清盤 紅襪生不如死

洋基賈吉（左）和厄謝拉先後開轟，率隊4連勝橫掃紅襪。（法新社）

吞本季最長的8連敗

〔記者徐正揚／綜合報導〕在賈吉、厄謝拉相繼開砲帶動下，洋基靠3局下攻出6分大局，以7：4在4連戰橫掃紅襪拿下5連勝，還讓紅襪吞下本季最長的8連敗。

洋基首局就靠賈吉的陽春砲先馳得點，3局下攻勢再起，厄謝拉2出局後轟出2分彈，不僅讓洋基以3：0拉開領先，還帶動打線再連敲5安追加4分，洋基靠這局狂攻11人次灌進6分，讓紅襪先發普萊斯只投2.2局就挨9安、失7分狼狽退場。

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紅襪5局上雖靠瓦茲奎茲、查維斯連續開轟追回2分，6局上又靠班尼2分打點安打縮小差距，仍自2009年8月後再於4連戰遭洋基清盤，本季對洋基15戰輸11場，在美聯外卡落後第2名光芒6.5場，晉級季後賽岌岌可危。

洋基穩居美聯東區首位，領先光芒、紅襪各達8場、14.5場，賽後卻可能增加1位傷兵，主力內野手托瑞斯生涯首次打第1棒，5局下跑壘時出現異狀，8局上由拉梅修接替守二壘，隨即前往醫院接受檢查。

日前感覺手肘不適的希克斯，確定是右手屈肌拉傷，已被放進10天傷兵名單，總教練布恩表示，好消息是希克斯的韌帶沒有受損，已排除開刀的可能性。一壘手維特才剛因運動型疝氣進入傷兵名單，可能需要接受手術，預估至少要休息6週。

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